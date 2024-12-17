"Temiz Bir Ev, Huzurlu Bir Yaşam İçin" sloganıyla başlatılan bu hizmet, özellikle yaşlılar, engelliler, kimsesizler, bakıma muhtaç kişiler ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Yaşam Kalitesini Artırmayı Hedefliyor

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize hijyenik ve konforlu bir yaşam alanı sunmak için Temizlik Hizmeti projemizi başlattık. Bu hizmet, ilçemizdeki en hassas grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.” dedi.

Başvuru ve Hizmet Detayları

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, Gediz Belediyesi Çözüm Noktasına başvurarak gerekli bilgi ve başvuru işlemlerini yapabilecekleri bildirildi. Belediye ekipleri, başvurular doğrultusunda evleri belirli aralıklarla temizleyerek, hijyen ve sağlık standartlarına uygun yaşam alanları sağlıyor.

Sosyal Belediyeciliğin Gücü

Gediz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını pratikte uygulayarak, tüm vatandaşları için daha yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre yaratmayı amaçlıyor. Ücretsiz evde temizlik hizmeti, belediyenin vatandaş odaklı yaklaşımının bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bu hizmet, özellikle bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Gediz Belediyesi’nin sunduğu bu hizmet, ilçedeki sosyal sorumluluk projelerinin gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.