Yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Özen, dairesinden yayılan kötü koku üzerine komşularının ihbarı sonucu ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen Özen’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Komşularının dikkatini çeken koku
Mehmet Özen, yaklaşık 1 ay önce Yalova’dan Eskişehir’e taşınarak Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katına yerleşti. Komşuları, Özen'den yaklaşık 1 haftadır haber alamıyordu. Ancak son günlerde Özen’in dairesinden yayılan kötü kokular komşularının dikkatini çekti. Durumdan endişelenen komşuları, hemen polis ekiplerine haber verdi.
Polis ekiplerinin müdahalesi
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanın 2. katındaki daireye çilingir yardımıyla girdi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren polisler, Mehmet Özen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Özen’in yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Cenazenin hastaneye kaldırılması
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Özen’in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.