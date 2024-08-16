Çek Cumhuriyeti’nin gerisinde kalan Türkiye, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin performansına bağlı olarak sıralamadaki yerini koruma mücadelesi veriyor.

UEFA Ülke Puanı sıralaması, Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı ve eleme turlarında oynanacak maçlar için büyük önem taşıyor. 2023-2024 sezonunu 9. sırada tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak gerileyerek 10. sırada yer alıyor. Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımlarımızın Avrupa’daki performansları, ülke puanımızı doğrudan etkiliyor.

Türkiye’nin sıralamadaki yeri

2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının elde ettiği sonuçlar, ülke puanımıza önemli katkılar sağladı. Ancak Çek Cumhuriyeti, bu sezon 5 takımla Avrupa’da mücadele ederek ülke puanına 2.800 puanlık bir artış getirdi ve Türkiye’yi geçerek 9. sıraya yükseldi. Türkiye ise bu sezonda 1.700 puanlık bir artış sağladı ve şu an 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

Rakip ülkelerle rekabet

Türkiye, sıralamada kendisine en yakın rakip olan Çek Cumhuriyeti, Norveç, İsrail, Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerle kıyasıya bir rekabet içinde. Bu ülkeler, Avrupa kupalarındaki başarılarına bağlı olarak Türkiye’nin sıralamadaki yerini zorlayabilir. Özellikle Çek Cumhuriyeti’nin 9. sıradaki konumu, Türk takımlarının Avrupa’daki performansının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İlk 5 sıra ve diğer ülkeler

Sıralamanın zirvesinde ise İngiltere yer alıyor. İngiltere’yi, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa takip ediyor. Türkiye’nin bir üst basamağında yer alan Çek Cumhuriyeti 36.350 puanla 9. sırada, bir alt basamağında yer alan Norveç ise 30.750 puanla 11. sırada bulunuyor.

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.950

6- HOLLANDA - 554.566

7- PORTEKİZ - 49.516

8 - BELÇİKA - 43.400

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350

10- TÜRKİYE - 35.300

11- NORVEÇ 30.750

12- İSRAİL - 29.875

13 - AVUSTURYA - 29.100

14- DANİMARKA - 28.700

15- YUNANİSTAN - 28