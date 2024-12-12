Eskişehir-Bursa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR başka bir TIR’a çarptı. Kazada, Cemal Altıntop hayatını kaybederken, Mustafa Sargın yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Bursa yönüne seyir halinde olan Cemal Altıntop’un kullandığı 34 VBR 92 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerleri aştı ve karşı şeritte seyir halindeki 54 ADH 291 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Altıntop’un TIR’ı hurdaya döndü.

Olay yerinde inceleme

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucu, hurdaya dönen TIR’ın kabinine sıkışan Cemal Altıntop’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer TIR sürücüsü Mustafa Sargın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik aksadı

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Bursa yolu, ekiplerin çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeni belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik uzmanları detaylı bir çalışma yürütüyor.