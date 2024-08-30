Kaza, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. M.R.O. yönetimindeki otomobil, ters yönde ilerleyen O.D. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcular Mehmet Ali Kale, M.E.O., M.F.O. ve F.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mehmet Ali Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Kale'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza anı, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.