Olay, 18 yaşındaki Arda K.'nın parkta oturanlara rastgele bıçakla saldırması sonucu meydana geldi. Yaralananlar arasında 71 yaşındaki T.A., 57 yaşındaki C.Ö., 87 yaşındaki N.Ö., 64 yaşındaki M.K. ve 64 yaşındaki C.A. bulunuyor. Saldırgan, başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği ile yakalandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayın" yapılması yasaklandı. Bu karar, soruşturmanın seyrini etkilememek amacıyla alındı.