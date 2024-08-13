Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden, hastanede hayvan haklarına saygı göstererek can dostlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti. İçinde yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan hastane, 7 gün 24 saat uzman veteriner hekim kadrosuyla cerrahi operasyonlar gerçekleştirmekte.

Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi, modern tedavi olanakları ile sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Cerrahi Müdahale Ünitesi, kapalı devre gaz anestezi cihazı ve tam otomatik operasyon masaları ile donatılmışken, renkli doppler ultrason cihazı hızlı teşhis ve müdahale imkanı sağlıyor. Diş Tedavi Ünitesi ise sokak hayvanlarına ağız sağlığı hizmeti sunmakta.

Tesis, sahipsiz hayvanların ikamet etmesi için padoklar ve Türkiye'nin en düzenli sahipli pet hayvanı gömü alanını da barındırıyor. Ayrıca, hastanede kediler ve köpekler için özel kafeslerde yoğun bakım hizmeti verilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu modern hastane ile sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.