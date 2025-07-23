İzmir'in Alsancak ve Kordon bölgelerinde korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Kordon İş Adamları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında, eğlence mekanlarına taksi kullanımını teşvik eden bilgilendirme afişleri asılacak.



Yasal taşımacılık için farkındalık kampanyası

İzmir’in merkezi bölgelerinden Alsancak ve Kordon’da, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla başlatılan farkındalık kampanyasında önemli bir adım atıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Kordon İş Adamları Derneği, vatandaşları yasal taşımacılığa yönlendirmek için protokol imzaladı.

Taksi dışında ulaşım tercihleri risk taşıyor

Kampanya kapsamında bastırılan broşürler, taksilerin arka camlarında, restoranlarda, eğlence merkezlerinde ve AVM giriş-çıkışlarında sergilenecek. Şoförler Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Broşürlerde korsan taşımacılıkta karşılaşılabilecek tehlikeleri kısa ve öz başlıklarla ifade ettik. Korsan taşıma yapan araçların bagajında uyuşturucu veya ruhsatsız silah olabilir. Yolcu olarak böyle bir aracın içinde olmak ciddi yasal sonuçlara yol açabilir."

“Fiyat farkının arkasında büyük riskler var”

Özkan, vatandaşların 20–30 TL daha ucuz diye korsan aracı tercih etmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı:

“Bu araçlar trafik sigortası olmayan, ruhsatsız araçlardır. Kaza durumunda hak arayabileceğiniz bir muhatap bulamazsınız. Üstelik vergi ve SGK ödemeyen kişilerden hizmet almış olursunuz. Bu, haksız rekabetin yanı sıra kamu düzenine de zarar verir.”

“İzmir’e örnek olacak bir uygulama”

Protokole destek veren Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı da korsan taşımacılığa karşı ortak mücadeleye vurgu yaptı:

“Hafta sonları eğlence mekanlarımızdan çıkan müşterilerimize taksi çağırıyoruz. Unutulan eşyalar için taksi durağını arayıp sorumlu bulabiliyoruz. Ancak korsanda muhatap yok. Bu iş birliği İzmir’de bir ilk olacak ve umarım diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olur.”

Uygulama yaygınlaştırılacak

Kampanyanın Kordon ve Alsancak’la sınırlı kalmayacağı, ilerleyen dönemde İzmir’in diğer yoğun bölgelerinde de uygulanmasının planlandığı açıklandı.