Yaz futbol okulu çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Nazilli Belediyesi’nin 7-13 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Futbol Okulu eğitimlerine başladı. Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan Esat Ergüler Spor Tesisleri’nde düzenlenen kurslara 75 genç sporcu katılıyor. Kurslar Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştiriliyor.

Çocuklar yaş gruplarına göre antrenman yapıyor

Futbol okulunda 12-13 yaş grubu sporcular her hafta üç gün sabah saat 09.30’da antrenmanlara başlarken, 7-11 yaş grubu çocuklar ise saat 18.30’da eğitimlere katılıyor. Nazilli Belediyesi’nin alanında deneyimli antrenörlerle yürüttüğü bu program sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de temel futbol becerileri kazanıyor.

Antrenörler hem spor hem de ahlaki gelişimi hedefliyor

Yaz Futbol Okulu’nda Hasan Aygün, Deniz Yumurtacı, Murat Angın, Mehmet Bozkurt ve Utku Duru gibi deneyimli antrenörler görev yapıyor. Antrenörler, kursların amacının yalnızca futbol öğretmek değil, aynı zamanda ahlaklı ve disiplinli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Başkan Tetik: “Kurslarımız çocukların gelişimi için çok önemli”

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, futbol okulunu ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Başkan Tetik, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hem yaz hem de kış aylarında spor, sanat ve kültürel alanlarda birçok kurs düzenlediğini belirtti. Bu kursların çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Nazilli’de sosyal faaliyetler artarak devam edecek

Başkan Tetik, Nazilli Belediyesi olarak gelecekte daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Belediyemiz bünyesinde düzenlenen kurslara gösterilen ilgiden memnunuz. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacak, kapsamı daha da genişleteceğiz. Halkımıza teşekkür ediyorum.”