Güzel oyuncu ve Sabancı çifti, geçtiğimiz akşam Çengelköy'deki bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. Çift, mekândan çıkarken basın mensupları tarafından görüntülendi.

Şaşkınlıklarını gizleyemediler

Gökhan Töre ile boşandıktan sonra birçok aşk dedikodusu ile anılan Esra Bilgiç'in Faruk Sabancı ile birlikte olması, dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarını karşılarında gören ikili, aniden yaşadıkları şaşkınlığı gizlemekte zorlandı. Bilgiç ve Sabancı, aşk sorularına yanıt vermektense, "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" diyerek konuyu geçiştirdi.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın birlikte yakalandığı anlar ise objektiflere yansıdı.