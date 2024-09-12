Merakla beklenen çift, nihayet ilk kez birlikte görüntülendi. Dün akşam Ulus'taki bir mekandan el ele çıkan Bilgiç ve Sabancı, romantik anlarıyla dikkat çekti.

İlk Açıklama Esra Bilgiç’ten

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo" ve "Kanunsuz Topraklar" dizilerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, aşk hayatıyla da gündeme geldi. Faruk Sabancı ile ilişkisi uzun süredir magazin kulislerinde konuşulan güzel oyuncu, ilk kez ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Mekandan çıkarken görüntülenen çift, hızla araçlarına yöneldi. Bilgiç, muhabirlerin yoğun ilgisi üzerine aracın camını açarak, "Her şey yolunda, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bu sırada şoför koltuğundaki Faruk Sabancı'nın sessiz kalmayı tercih etmesi dikkat çekti.

Gözlerden Uzak Yaşanan Aşk

Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'nın ilişkisini kamuoyundan gizlemeye çalıştığı biliniyordu. Özellikle özel hayatlarıyla gündeme gelmek istemeyen çift, genellikle gözlerden uzak vakit geçirmeyi tercih ediyordu. Ancak dün akşam ilk kez el ele görüntülenen ikilinin mutlu halleri, ilişkilerinin gayet yolunda olduğunu gösterdi.

Faruk Sabancı’dan Sessizlik

Aşk hayatlarıyla ilgili çok fazla konuşmayan Faruk Sabancı, Bilgiç'in açıklamalarına rağmen sessizliğini korudu. Ünlü prodüktör, şoför koltuğunda objektiflere yakalanırken herhangi bir yorum yapmadı. Sabancı'nın sakin ve mütevazı duruşu, ilişkilerini medyadan uzak tutma isteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın bu birlikteliği, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çiftin aşklarının ne yönde ilerleyeceği ise merak konusu.