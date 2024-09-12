Kazak Çellist Bagjan Oktabr İzmir'de Sahne Alacak

Kazakistan'ın en tanınmış çellistlerinden Bagjan Oktabr, 6 Ekim Pazar günü İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Bu özel konser, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Bagjan Oktabr kimdir?

Bagjan Oktabr, Kazakistan'ın en ünlü çellistlerinden biri olarak uluslararası müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Eğitimine Kazakistan ve Avrupa'nın önde gelen müzik okullarında devam eden Oktabr, birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanmış ve dünya çapında konserler vermiştir.

Konser detayları

Bagjan Oktabr'ın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde vereceği konser, 6 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak. Konserde, klasik repertuardan seçkin eserlerin yanı sıra, Bagjan Oktabr’ın özel düzenlemeleri de dinleyicilerle buluşacak. Konserin biletleri, sanat merkezi ile anlaşmalı bilet satış noktalarından ve çevrimiçi platformlardan temin edilebilir.

Müzikal bir gece

Konser, sadece çello performansı değil, aynı zamanda Bagjan Oktabr’ın kişisel müzikal yolculuğuna dair bir sergi olarak da değerlendirilebilir. Oktabr, müzikal becerilerini ve sahne performansını dinleyicilere en yüksek kalitede sunacak, izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak.