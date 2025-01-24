Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Siyah Kalp dizisinde Burak Sergen'le yaşadığı kavga iddialarına yanıt verdi. Setteki gerginlikler diziye nasıl yansıdı?

Set gerginliği ve ayrılık kararı

Siyah Kalp dizisinin setinde yaşandığı iddia edilen tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Başrollerinde Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Leyla Tanlar’ın bulunduğu dizi setinde, oyuncular Burak Sergen ve Bülent Polat arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı öne sürülmüştü. Esra Dermancıoğlu’nun da tartışmaya dahil olduğu iddiası, setin bir süre durmasına neden olmuştu. Bu süreçte Burak Sergen’in diziden ayrılma kararı alması, olayları daha da dikkat çekici hale getirdi.

"Ne münasebet!

Kavga iddialarını kesin bir dille yalanlayan Esra Dermancıoğlu, çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu. Dermancıoğlu, "Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım,” diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Ayrıca, Esra Dermancıoğlu'nun Türkiye'den Fransa'ya taşındığı iddiaları da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu bu iddialara şu yanıtı verdi: “Ben Fransa’ya gidip geliyorum. Burada çalışıyorum, orada ise kızımla vakit geçiriyorum. İstanbul’daki evimi kapattım. Kapadokya’da çalıştığım için de bu düzen benim için daha uygun.”