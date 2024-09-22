Bayraklı’da “Sürdürülebilir Yaşam” Için Birlikte Hareket Edildi

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlediği renkli etkinliklerle vatandaşlara çevre dostu ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik etti. "Paylaşımlı Kamusal Alan" temasıyla düzenlenen ve "Sürdürülebilir Yaşam için Birlikte Hareket Edelim" sloganıyla gerçekleşen organizasyona, her yaştan katılımcı yoğun ilgi gösterdi.

Spor ve doğa iç içe

Etkinlikler, sabah erken saatlerde düzenlenen yoga seansıyla başladı. Katılımcılar, uzman eğitmen eşliğinde açık havada hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlama fırsatı buldu. Ardından gerçekleşen bisiklet turunda, 40 bisikletli Osmangazi Hizmet Binası'ndan Manavkuyu Mahallesi Paten Parkı’na kadar yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda pedal çevirdi. Bu tur, karbon salınımını azaltmayı ve kent içi sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmeyi amaçladı. Bisikletliler, güvenli sürüş kurallarına dikkat çekerek çevre dostu ulaşımın önemini vurguladılar.

Eğitim ve eğlence bir arada

Bayraklı Belediyesi, etkinlikleri bisiklet turu ile sınırlı bırakmadı. Uygulamalı ışıksız yaya geçidi eğitimine katılan vatandaşlar, güvenli yaya geçiş kurallarını öğrenme fırsatı buldu. Gün boyunca düzenlenen badminton, zumba ve jimnastik gösterileri ise her yaştan katılımcıya spor yapmanın eğlenceli yollarını sundu. Zumba ve jimnastik gösterileri büyük ilgi toplarken, sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

"Hedefimiz sağlıklı bir gelecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Paylaşılan Kamusal Alan" temasıyla düzenlenen bu haftada, daha yeşil ve temiz bir gelecek için birlikte hareket etmenin önemine değindi. Önal, "Karbon salınımının azaltılması, alternatif ulaşım modellerinin geliştirilmesi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önemli. Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız ve daha temiz, daha sağlıklı bir gelecek hedefleyeceğiz” dedi.