Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük bir heyecana sahne olan boks 57 kilogram çeyrek finalinde, milli sporcumuz Esra Yıldız Kahraman muhteşem bir performans sergileyerek Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı. Kahraman’ın bu başarısı, Türk boksunun uluslararası arenada bir kez daha dikkat çekmesini sağladı.

Çeyrek final müsabakasının detayları

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde karşılaştığı Brezilyalı boksör Jucielen Cerqueira Romeu'yu üstün bir strateji ve etkili vuruşlarla yenmeyi başardı. Kahraman’ın sergilediği performans, hem rakip hem de izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Bu galibiyetle, Kahraman yarı finale yükselerek Türkiye’yi gururlandırdı ve olimpiyat madalyası için büyük bir adım attı.

Yarı final heyecanı

Esra Yıldız Kahraman’ın yarı finale yükselmesiyle, Türk boks severler büyük bir heyecanla yarı final müsabakasını bekliyor. Kahraman’ın bu başarıya ulaşarak madalya mücadelesini sürdürmesi, Türk sporunun uluslararası başarılarının bir parçası olarak öne çıkıyor.