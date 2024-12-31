İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024 yılının son gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde meslektaşlarının yeni yılını kutladı ve 2025 yılı hedeflerini paylaştı. Hastanenin yeni ek hizmet binasının 2025 yılının sonunda tamamlanacağını müjdeleyen Tugay, “Eşrefpaşa Hastanesi benim gözümün bebeği. İzmir’e yakışır bir sağlık kuruluşunu adım adım birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Köse katıldı. Başkan Tugay, ayrıca 97 yaşındaki demans hastası Rukiye Cengizoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

2025'te yeni hastane binası tamamlanacak

Başkan Tugay, konuşmasında, Eşrefpaşa Hastanesi'nin önemine vurgu yaparak hastanenin büyüme hedeflerinden bahsetti: “İnsanların temel sağlık hizmetlerine eşit ve adil bir şekilde ulaşması gerektiğini savunuyoruz. 2025’in sonunda ek hizmet binamızı tamamlayacağız ve yeni yıl kutlamamızı burada yapacağız. İzmir’in merkezinde, İzmir’e yakışan bir sağlık kuruluşunu hep birlikte inşa edeceğiz.”

"Vizyonunuzla daha yükseklere taşıyacağız"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da yaptığı konuşmada, Başkan Tugay’ın vizyonuyla hastanenin daha ileriye taşınacağını vurguladı. Bayram, “116 yıllık bu kurumda kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdürüyoruz. Yeni hastanemizle ve sizin vizyonunuzla bunu çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

ESHOT çalışanlarıyla buluşma

Başkan Tugay, günün devamında Fahrettin Altay Aktarma Merkezi’nde ESHOT çalışanlarıyla da bir araya geldi. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve bürokratlar tarafından karşılanan Tugay, kadın şoförlere çiçek takdim etti ve otobüs sırasında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Tugay, ESHOT çalışanlarına da teşekkür ederek, yeni yıl için başarılar diledi.