Motosikletli kişiler, cadde üzerinde seyir hâlindeki 34 GGU 27 plakalı araca art arda ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemelerinde, araçta bulunan bir kişinin ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralı, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin, saldırganların kimlik tespiti ve olayın detaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ