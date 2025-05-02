Estoril ile Benfica 3 Mayıs'ta karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Estoril Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz Liga NOS'ta 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak Estoril Benfica maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele TRT Spor, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 22:30'da başlayacak.

Estoril-Benfica maçı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal Platform ve Frekans Bilgileri Yayın Durumu
TRT Spor Digiturk 86, D-Smart 86, KabloTV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 Şifresiz
S Sport Plus İnternet üzerinden mobil ve web uygulaması ile Şifreli
Tuttur TV İddaa resmi platformları ve internet üzerinden Şifreli

Estoril-Benfica maçı ne zaman?

Kaynak: HABER MERKEZİ