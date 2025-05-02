Estoril ile Benfica 3 Mayıs'ta karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Estoril Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Portekiz Liga NOS'ta 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak Estoril Benfica maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele TRT Spor, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 22:30'da başlayacak.
Estoril-Benfica maçı yayın bilgileri
|Yayıncı Kanal
|Platform ve Frekans Bilgileri
|Yayın Durumu
|TRT Spor
|Digiturk 86, D-Smart 86, KabloTV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
|Şifresiz
|S Sport Plus
|İnternet üzerinden mobil ve web uygulaması ile
|Şifreli
|Tuttur TV
|İddaa resmi platformları ve internet üzerinden
|Şifreli
Estoril-Benfica maçı ne zaman?
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Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi
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Saat: 22:30
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Stat: Estádio António Coimbra da Mota - Estoril, Portekiz
Kaynak: HABER MERKEZİ