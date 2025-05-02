St. Etienne ile Monaco, 3 Mayıs Cumartesi günü Ligue 1'de karşılaşacak. Mücadele Bein Sports 3 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

St. Etienne - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelesinde St. Etienne ile Monaco karşı karşıya gelecek. Geoffroy Guichard Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma saat 22:05'te başlayacak. Maç, Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

St. Etienne - Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak?

St. Etienne ile Monaco arasında oynanacak Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bein Sports 3 frekans ve platform bilgileri

Müsabakayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın detayları aşağıda verilmiştir:

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  • Digiturk: 79. kanal

  • Kablo TV: 234. kanal

  • Platform: Türksat uydusu ve internet

  • Yayın Türü: Şifreli

Maç St. Etienne vs Monaco
Tarih 3 Mayıs 2025 Cumartesi
Saat 22:05
Yayıncı Bein Sports 3
Stadyum Geoffroy Guichard Stadyumu, Saint-Étienne

St. Etienne - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Karşılaşma 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 22:05'te başlayacak.

St. Etienne - Monaco maçı nerede oynanacak?

Fransa Ligue 1 mücadelesi, Saint-Étienne kentinde yer alan Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ