St. Etienne ile Monaco, 3 Mayıs Cumartesi günü Ligue 1'de karşılaşacak. Mücadele Bein Sports 3 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.
St. Etienne - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadelesinde St. Etienne ile Monaco karşı karşıya gelecek. Geoffroy Guichard Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma saat 22:05'te başlayacak. Maç, Bein Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
St. Etienne - Monaco maçı hangi kanalda yayınlanacak?
St. Etienne ile Monaco arasında oynanacak Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Bein Sports 3 frekans ve platform bilgileri
Müsabakayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın detayları aşağıda verilmiştir:
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Digiturk: 79. kanal
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Kablo TV: 234. kanal
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Platform: Türksat uydusu ve internet
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Yayın Türü: Şifreli
|Maç
|St. Etienne vs Monaco
|Tarih
|3 Mayıs 2025 Cumartesi
|Saat
|22:05
|Yayıncı
|Bein Sports 3
|Stadyum
|Geoffroy Guichard Stadyumu, Saint-Étienne
St. Etienne - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Karşılaşma 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 22:05'te başlayacak.
St. Etienne - Monaco maçı nerede oynanacak?
Fransa Ligue 1 mücadelesi, Saint-Étienne kentinde yer alan Geoffroy Guichard Stadyumu'nda oynanacak.