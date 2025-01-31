Portekiz Liga NOS'ta futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin önemli mücadelelerinden biri olan Estrela - Benfica maçı, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte, maçın yayın bilgileri ve detayları...

Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?

Estrela ile Benfica’yı karşı karşıya getirecek mücadele, 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 23:30’da başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Bu kritik karşılaşma, S Sport Plus ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın şifresiz olup olmayacağı, yayıncı kuruluşun duyurularına bağlı olarak değişebilir.

Maç öncesi iki takımın durumu

Portekiz Liga NOS’ta üst sıraları hedefleyen Benfica, deplasmanda kazanarak zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor. Estrela ise güçlü rakibi karşısında evinde sürpriz bir sonuca imza atma peşinde.

Milli yıldızlar Kerem ve Orkun ilk 11'de olacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Orkun'un ilk 11'de başladığı, Kerem'in sonradan dahil olduğu maçta Benfica, Juventus'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başarmıştı. Haftasonu oynanacak Portekiz Ligi'nde de Orkun ve Kerem'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.