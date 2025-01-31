Bu karşılaşma, Juventus için bir moral maçı. Empoli’nin ise ligdeki konumunu güçlendirebilmesi için puan alması büyük önem taşıyor.

Takımların lig performansı

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Juventus, Empoli’yi evinde ağırlıyor. Juventus, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle, 37 puanla 5. sırada bulunuyor. Empoli ise zorlu bir dönemden geçiyor; son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 21 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son haftalarda bekleneni veremeyen Juventus, Empoli karşısında hem moral bulmayı hem de zirve yarışına daha sıkı tutunmayı hedefliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların puan kayıplarını değerlendirmek isteyen Juventus, sahasında kazanarak 3 puan hedefliyor.

Juventus-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 02 Şubat 2025

02 Şubat 2025 Saat: 14:30

14:30 Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN

S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN Stadyum: Allianz Stadium

Allianz Stadium Hakem: L. Zufferli

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Kenan Yıldız'ın Juventus-Empoli karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.