Portekiz Liga NOS’ta Estrela ile Porto karşılaşıyor. 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçın yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. Detaylar haberde.

Portekiz Liga NOS’ta heyecan devam ediyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Estrela ile Porto karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadeleyi canlı izleyebilmek için maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Estádio José Gomes Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 22:30’da başlayacak ve TRT Spor, Tuttur TV ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Estrela – Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Estrela – Porto maçı, 26 Nisan Cumartesi akşamı saat 22:30'da başlayacak. Mücadele üç farklı kanal üzerinden yayınlanacak:

TRT Spor – Şifresiz

Tuttur TV – Şifreli

S Sport Plus – Şifreli

TRT Spor frekans ve platform Bilgileri

Digiturk : 86. Kanal QPR - Burnley maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

D-Smart : 86. Kanal

Kablo TV : 133. Kanal

Tivibu : 85. Kanal

Turkcell TV+ : 70. Kanal

Yayın Türü : Şifresiz

Uydu: Türksat

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

Yayın Türü : Şifreli

Uydu : Türksat

Erişim: Tuttur platformu ve İddaa numaralı kanallar

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

Yayın Türü : Şifreli

Erişim: S Sport Plus dijital platformu ve Türksat üzerinden

Estrela – Porto maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Portekiz'in Amadora kentinde bulunan Estádio José Gomes Stadyumu'nda oynanacak.