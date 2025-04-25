Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off yarı finalinde 01 Adana Basketbol'a konuk oluyor. Maç 27 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off yarı finalinde mücadele edecek olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, kritik eşleşmenin ilk maçında 01 Adana Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor, 27 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Adana'da oynanacak maçı kazanarak final yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Müsabaka, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çeyrek finalde net galibiyet

Turgutlu temsilcisi, play-off çeyrek finalinde karşılaştığı Kırklareli Fen Bilimleri takımını seride 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hücum ve savunma dengesini başarıyla kuran kırmızı-siyahlılar, taraftarlarından tam not aldı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig hedefi için önemli bir engeli geride bırakan Turgutlu Belediyesi, yarı finalde güçlü rakibi 01 Adana Basketbol karşısında da aynı kararlılıkla sahaya çıkacak.

Maliz: "Bu yolun sonu şampiyonluk olsun"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, yarı final mücadelesi öncesinde takımına olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

Sezon boyunca büyük bir özveriyle çalışan takımımız, play-off mücadelesine de çok güçlü bir başlangıç yaptı. Şimdi sırada Adana'da zorlu bir yarı final var. Ancak biz bu takıma inanıyoruz. Şehrimizin adını finale yazdırmak için sahada gereken mücadeleyi ortaya koyacaklarına yürekten inanıyorum. Sporcularımız ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun.

Hedef: Süper lig

Yarı final serisinin galibi, TKBL'de final bileti alarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Bu nedenle ilk karşılaşma, serinin gidişatını belirleyecek kritik öneme sahip. Turgutlu temsilcisi, deplasmandan galibiyetle dönerek evinde oynayacağı ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor.