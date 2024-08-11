Et ve Süt Kurumu (ESK), besilik ithalatına yönelik iddialara karşı açıklamada bulundu. Kurum, ithal hayvanların tahliye ve teslimatlarının, sözleşme hükümlerine uygun şekilde, yetkililer ve hayvan sahiplerinin gözetiminde gerçekleştirildiğini duyurdu.

ESK'nin yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan bazı görsellerin yanıltıcı olduğu ve münferiden karşılaşılan sorunların yaygın bir durum olarak gösterildiği ifade edildi. Kurum, ithalat sürecinde haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, 2024 Mart'tan itibaren ithalat faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.

"Provokatif haberlere itibar etmeyin"

Açıklamada, 4 bin 300 çiftçiden 2 bin 960'ına besilik hayvan teslim edildiği vurgulandı. Teslimatların, kurulan komisyonlar tarafından yapıldığını ve hayvanların sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim edildiğini belirten ESK, üreticilerin teslimat işlemlerini "İthal Besilik Sığır Teslim ve Tesellüm Tutanağı" ile onayladığını belirtti.

ESK, ithal danalarla ilgili hayvan sahiplerinin itiraz hakkına sahip olduğunu ve aşırı kirlilik durumlarının komisyon tarafından hesaplandığını ifade etti. Ayrıca, ithalat süreci tamamlanmadan tüm itirazların dikkatle değerlendirildiği ve zararların tazmin edildiği belirtildi. ESK, provokatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.