ABD’deki spot Ethereum (ETH) borsa yatırım fonları (ETF), uzun süredir devam eden çıkış serisini Çarşamba günü sona erdirerek 5,84 milyon dolar net giriş yaşadı. Bu gelişme, yatırımcıların yeniden Ether ETF'lerine ilgi göstermeye başladığını gösteriyor. Ancak, işlem hacimleri hala önceki zirvelerin gerisinde kalıyor.

Grayscale ve BlackRock arasında kıyasıya rekabet

Spot Ethereum ETF'lerinde yaşanan bu değişim, yatırımcıların farklı fonlara olan ilgisinin dağılımını da ortaya koydu. Farside Investors'un verilerine göre, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) 3,81 milyon dolar net çıkış yaşarken, BlackRock’ın spot Ether fonu 8,4 milyon dolar net giriş kaydetti. Fidelity’nin FETH fonu ise 1,26 milyon dolarlık girişle dikkat çekti.

İşlem hacmi düşüşte

Spot Ether ETF'lerinin işlem hacmi, Temmuz ayında ulaştıkları 900 milyon dolarlık zirveden oldukça uzakta. Çarşamba günü toplam işlem hacmi 151,57 milyon dolarda kaldı. Fonlar, şu ana kadar toplamda 475,48 milyon dolar net çıkış yaşadı, bu da yatırımcıların hala temkinli olduğunu gösteriyor.

Bitcoin ETF'lerinde çıkışlar devam ediyor

Ether ETF'lerinin aksine, spot Bitcoin ETF'leri Çarşamba günü de çıkışlarını sürdürdü. ABD’deki spot Bitcoin ETF'leri 105,19 milyon dolar net çıkış bildirdi. Özellikle Ark ve 21Shares’in ARKB fonu 59,27 milyon dolar ile başı çekerken, Fidelity’nin FBTC fonu 10,37 milyon dolar ve VanEck’in fonu 10,07 milyon dolar çıkış kaydetti. Buna rağmen, BlackRock’ın IBIT fonu gün sonunda nötr kalarak dikkat çekti.

Yılın genel görünümü: Bitcoin ETF'leri hala önde

Yılbaşından bu yana, ABD’deki spot Bitcoin fonları toplamda 17,8 milyar dolar net giriş elde etti. Çarşamba günü toplam işlem hacmi 2,18 milyar dolar ile bir önceki günün neredeyse iki katı oldu. Bu veriler, Bitcoin ETF'lerinin hala yatırımcılar için cazip bir seçenek olduğunu gösteriyor.