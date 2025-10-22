Etiyopya’nın doğusunda, Shinile kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
15 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya’nın doğusundaki Shinile kasabası yakınlarında, Dewele’den Dire Dawa’ya giden yolcu treni, raydan çıkarak sabit haldeki başka bir trenle çarpıştı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Dire Dawa yetkilileri, kazadan etkilenen yolcuların hastanelere sevk edildiğini ve tedavi altına alındığını açıkladı. Olay yerinden elde edilen görüntülerde bazı vagonların devrildiği ve ezildiği görüldü.
Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Trenin raydan çıkış nedeni ve güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığı araştırılıyor.