Eü, Araştırma Üniversiteleri Sıralamasında Iki Basamak Yükseldi

Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı'nda, Ege Üniversitesi’nin başarıları dikkat çekti. Üniversite, araştırma sıralamasında iki basamak birden yükselerek 13. sıraya yerleşti ve performans grubu A2’deki yükselişini sürdürdü.

Ege Üniversitesi’nin yükselişi

Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı'nda, Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesinin performans sıralamaları açıklandı. Ege Üniversitesi, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve işbirliği alanlarında kaydettiği ilerlemeyle dikkatleri üzerine çekti.

Ege Üniversitesi, araştırma kapasitesi alanında yüzde 20,96 olan performans dilimini 25’e yükselterek 5 basamak birden tırmandı ve 6. sıraya yerleşti. Araştırma kalitesi alanında yüzde 11,92 olan yüzdelik dilimini 15’e çıkaran üniversite, etkileşim ve işbirliği alanında da yüzde 8,95’ten 10’a yükselerek 5 basamaklık bir ilerleme kaydetti.

“Hedefimiz ilk 500’de 10 Türk üniversitesi”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin araştırma üniversitelerinin uluslararası alandaki başarılarını artırma hedeflerine değindi. Özvar, QS 2025 Dünya Sıralamasında 5 Türk üniversitesinin ilk 500’de yer aldığını hatırlatarak, 2028 yılına kadar bu sayının 10’a çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu hedefe ulaşmak için üniversitelerden daha fazla çaba beklediklerini vurgulayan Özvar, “Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi gibi projelerle ülkemizin yükseköğretim alanında global etkisini genişletiyoruz” dedi.

“Üniversitemizi en üst seviyeye taşıyacağız”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitenin uluslararası arenadaki hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Üniversitemizin yükselişi, bilimsel çalışmaların etkinliğini artırma çabalarımızın sonucudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Hedefimiz, araştırma üniversitesi statüsünde ilk beş içinde yer almak” diye aktardı.

Yükseköğretim Alanında Tarihi Adım: Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde uluslararasılaşma yolunda atılan en yeni adımlardan biri olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin, dünya çapında bir ilk olacağını belirtti. Bu üniversitenin, uluslararası akademik işbirliklerini ve Türkiye’nin yükseköğretim hizmeti ihracatını artıracağını söyledi.