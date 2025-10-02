Gastrofarm Urla, sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Green Destinations En İyi 100 Hikaye listesine girdi

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın geçtiğimiz yıl ilçedeki sürdürülebilir turizmi desteklemek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla kurduğu, Urla'daki gastronomi odaklı festivalleri tek çatı altında toplayan Gastrofarm Urla, Green Destinations'ın 'En İyi 100 Hikaye' yarışmasında ödüle layık görüldü.

'Toprağın Hikaye Anlattığı Yer' temasıyla başvurulan Gastrofarm Urla, yerel üretimi ve kültürel belleği koruyarak sürdürebilir gastronomi festivallerine ev sahipliği yapıyor.

BALKAN; YERELDEN KALKINMA ANLAYIŞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

Urla'nın doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası düzeyde takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur diyen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan; 'Green Destinations listesinde yer almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizleri daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm Urla halkının ortak çabasının sonucudur. Her yıl düzenli olarak yapılan Mart Dokuzu Ot Festivali, Enginar Festivali, Bağbozumu Festivali, bu yıl ilkini düzenlediğimiz Hasat Sonu Etkinliği ve Zeytin ve Sanat Festivalimiz üreticimize destek vermeye devam ediyor. Ayrıca tüm bu festivaller, Urla'nın kültürel ve doğal dokusunu koruyarak ilçemizi gastronomi turizmi anlamında bir destinasyon haline getirmek için büyük bir rol oynamaktadır. Gastrofarm Urla, bu amaç doğrultusunda, bölgenin sürdürülebilir turizmi ve geleneksel değerlerinin korunması için çalışmalarını sürdürmektedir. Üreticilerimizin emeğini, sürdürülebilir tarım anlayışını ve gastronomi turizmini ön plana çıkaran bu hikayemiz ile yerelden kalkınma anlayışımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bizleri her zaman destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, ekibine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.