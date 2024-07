Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, hayırsever Shipley-Altındağ ailesinin 1 milyon 400 bin dolarlık bağışıyla yapılan öğrenci yurdunun inşaatında önemli bir aşamayı geçti. Yurt, yeni eğitim öğretim yılında hizmete sunulacak.

Öğrenci yurt inşaatında sona yaklaşıldı

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi kampüsünde, hayırsever Shipley-Altındağ ailesinin bağışlarıyla yapımı devam eden öğrenci yurdunun inşaatında sona yaklaşıldı. Yurt inşaatının yüzde 70’i tamamlanırken, 108 öğrenci kapasitesine sahip olan bu otel konforundaki yurt, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. İki katlı ve iki bloktan oluşan yurt, öğrencilere ev konforunda bir barınma imkanı sunacak.

Yatırımlar ve yenilikler

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çeşme Turizm Fakültesi’nin yatırım atağını vurgulayarak, "Fakültemizin fiziki altyapısına yönelik önemli yatırımlar yaptık. Öğrencilerimiz barınma sorunu yaşıyordu ve bu yeni yurt ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Son dönemde yapılan bağışlarla, fakültemizin tercih edilebilirliğine önemli katkı sağlanmıştır" dedi.

Gurur ve teşekkür

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, öğrenci yurdunun "özveri, başarı ve gayret" tablosu olduğunu ifade ederek, "Bu muhteşem eser ile gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin barınma sorununu büyük oranda çözecek ve Çeşme Turizm Fakültesi'ne büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu. Yurt, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak ve toplam 1.500 metrekare alanda, kız ve erkek öğrenci yurtları olmak üzere iki bina içerecek. Her iki binada toplam 54 oda bulunacak ve her oda iki kişilik olarak tasarlandı. Ayrıca, her yıl yönetim tarafından belirlenen ekonomik durumu yetersiz en az 5 öğrenciye ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.