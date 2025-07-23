Köklü geçmiş ve güçlü akademik kadro

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 50 yılı aşkın köklü geçmişi ve alanında uzman akademik kadrosuyla eğitim veriyor. Fakülte, çağdaş eğitim anlayışı ve donanımlı laboratuvarlarıyla ağız ve diş sağlığı alanında öncü konumda bulunuyor.

Modern altyapı ve dijital eğitim imkânları

Fakültede, dijitalleşme hedefleri doğrultusunda ileri teknoloji ekipmanları kullanılıyor. Öğrenciler, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı standartlarında hazırlanan “Aşçı Çırağı” kurs programı gibi uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale geliyor. Ayrıca, 300’ü aşkın tedavi ünitesi ile her öğrenciye pratik yapma olanağı sunuluyor.

Ulusal ve uluslararası başarılar

Türkiye’de tam akreditasyon alan ilk üç fakülteden biri olan EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi gibi birçok anabilim dalında eğitim veriyor. Uluslararası hastalara da hizmet sunan fakülte, yılda yaklaşık 100 bin hastayı tedavi ediyor ve global standartlarda sağlık hizmeti sağlıyor.

Toplum sağlığı için sosyal sorumluluk projeleri

Fakülte, İzmir ve çevresindeki kamu ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik eğitim ve tedavi projeleri yürütüyor. Toplumda erken yaşta farkındalık yaratmak amacıyla bilimsel bilgiyi halka ulaştırıyor.