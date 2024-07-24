Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, modern eğitim olanakları, güçlü araştırma altyapısı ve dijital klinikleriyle geleceğin yetkin diş hekimlerini yetiştiriyor.

Modern eğitim ve araştırma altyapısı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, modern diş hekimliği eğitiminin tüm olanaklarını bünyesinde bulunduruyor. Güçlü araştırma ve laboratuvar altyapısıyla dikkat çeken fakülte, nitelikli akademik insan kaynağı ile ağız ve diş sağlığı konusunda yetkin hekimler yetiştiriyor. Fakülte, Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından hastaya şifa dağıtan Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile de önemli bir sağlık hizmeti sunuyor.

Dijital klinik ve uygulamalı eğitim

Ege Üniversitesinin dijitalleşme hedefleri kapsamında ağız ve diş sağlığı konusunda önemli projeleri hayata geçiren EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, dijital teknolojilerin diş hekimliğindeki tüm ekipmanlarını bünyesinde barındıran ‘Dijital Klinik’ hizmet uygulamaları sayesinde öğrencilerine uygulamalı eğitim olanağı sunuyor. Dijital klinikte, hasta tedavi hizmetlerinin yanı sıra, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

Tam akreditasyon alan llk üç fakülteden biri

Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’de tam akreditasyon alan ilk üç fakülteden biri olarak öne çıkıyor. Eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve sağlık hizmeti sunumunu çağın koşullarına göre dizayn eden fakülte, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi gibi birçok anabilim dalını bünyesinde bulunduruyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle de dikkat çeken fakülte, mezuniyet sonrası doktora programları ve çeşitli eğitim programları da sunuyor.

Sağlık turizminde öncü

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, uluslararası standartların üzerinde tanı ve tedavi hizmeti ile diş sağlığı turizminde de öncü konumda. Yurt dışından hasta kabul eden fakülte, modern diş hekimliğinin gerektirdiği tüm klinik uygulamaları başarıyla gerçekleştiriyor. Türkiye’de beş yıllık ilk tam kurumsal akreditasyon başarısını gösteren fakülte, dünyada 150-200 bandında, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise zirvede yer alıyor.

Bilimi toplumla buluşturan fakülte

Ege Üniversitesinin topluma katkı misyonu doğrultusunda, EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir ve bölgedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla imzaladığı iş birliği protokolleri ile toplum sağlığına katkı sunan projeler yürütüyor. Tanı ve tedavi hizmetleri ile ağız ve diş bakımına yönelik sosyal sorumluk projeleri hazırlayarak erken yaşta farkındalık oluşturan çalışmalar da gerçekleştiriliyor.