Aydın merkezli 7 ilde sahte borsa yatırım uygulamalarıyla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12’si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 457 milyon liralık para trafiği tespit edildi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Aydın merkezli 7 ilde, sahte yatırım danışmanlığı uygulamaları üzerinden vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmada, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
SAHTE YATIRIM UYGULAMASIYLA 457 MİLYON LİRA VURGUN YAPILMIŞ
Yapılan teknik ve dijital incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya platformlarında “yatırım danışmanlığı” adı altında mağdurları sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdikleri tespit edildi.
Şüphelilerin bu yöntemle vatandaşlardan para toplayarak haksız kazanç elde ettikleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre hesaplarında 457 milyon liralık para trafiği bulunduğu belirlendi.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Aydın, İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.