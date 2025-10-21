İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde mahkeme, iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulanmadı, diğer iki sanık beraat etti.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu dört sanığın duruşması sona erdi. Mahkeme, cinayeti işleyen iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verirken, diğer iki sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verdi.

Sanıklar B.B. ve U.B. pişman olduklarını ifade etti. Diğer sanık A.Ö. ve M.A.D. suçlamaları kabul etmedi. Savcı, haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmamasını talep etmişti.

Duruşma sırasında aileye destek için gelenler, mahkeme salonu dışında “Emsal karar istiyoruz” sloganları attı. Ailenin avukatı, duruşma öncesi vatandaşlarla sohbet ederek bilgi verdi. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu hazır bulundu.

24 Ocak 2025’te Kadıköy Tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelen olayda, Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bisikletli bir grupla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre B.B., Minguzzi’yi beş yerinden bıçakladı, yanındaki U.B. ise tekmeledi. Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

Dava sürecinde sanıkların mektupları ve ifadeleri de kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sanık B.B.’nin, diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektupta ceza süresince birbirlerine destek olacaklarını belirttiği görüldü.