EÜ Mühendislik Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Uğurladı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 40. dönem mezunlarını, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu bir törenle uğurladı. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı.

Törene EÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkin Şengün’ün yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan ve Prof. Dr. Devrim Bozkurt, Fakülte Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Gözde Ertekin de katıldı.

“Mühendislik yalnızca teknik değil, toplumsal bir sorumluluk”

Açılış konuşmasında Ege Üniversitesi’nin 70 yıllık akademik birikimine vurgu yapan Prof. Dr. İlkin Şengün, “Mühendislik Fakültemiz 1982 yılında kuruldu. Bugün itibariyle 8 lisans, 9 yüksek lisans ve 9 doktora programıyla ülkemize nitelikli mühendisler kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Fakültenin güçlü laboratuvar altyapısına ve yetkin akademik kadrosuna dikkat çeken Şengün, “Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği bölümlerimiz Türkiye’deki ilk örneklerdendir. Tekstil Mühendisliği Bölümümüz, uluslararası başarı listelerinde üst sıralarda yer alırken, Deri Mühendisliği Bölümü yalnızca Ege Üniversitesi’nde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“Ege Üniversitesi mezunu olmanın sorumluluğunu taşıyacaksınız”

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şengün, “Mühendislik yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda insanlık yararına çözüm üretme sanatıdır. Sizler, aldığınız eğitimle sürdürülebilir bir gelecek için çalışacak ve Ege Üniversitesi kimliğini gururla taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Fakülte birincisi kadın mühendis: “Bu başarı bir mücadele ürünü”

Fakülte birinciliğini Biyomühendislik Bölümünden mezun olan İrem Göksel elde etti. Mezuniyet konuşmasında, “Bu başarı yalnızca akademik değil, aynı zamanda yaşam mücadelesinin, dayanışmanın ve umudun ürünüdür” diyen Göksel, pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerin kendilerine bilimin ışığında direnç kazandırdığını vurguladı.

Göksel, “Atatürk’ün ‘Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parlar’ sözü yolumu aydınlatıyor. Bilimin, vicdanın ve Cumhuriyet değerlerinin izinde yürümeye devam edeceğim” diyerek salondan büyük alkış aldı.

Geleneksel kep atma coşkusu

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşamasıyla sona erdi.