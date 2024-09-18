Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda toplanan “İzmir Körfez Bilim Kurulu”, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda acil eylem planı çalışmalarına başladı. Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın başkanlık ettiği toplantıya, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Su Ürünleri ve Fen Fakültesi’nden bilim insanları, bürokratlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Körfez kirliliğine karşı harekete geçildi

İzmir Körfezi'nde kirliliğin giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu, Çiğli ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisleri ile körfeze dökülen derelerde incelemelerde bulundu.

Balık ölümleri ekosistem için büyük tehdit

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin ekosistem, balıkçılık ve kıyı toplulukları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Eylül sonuna kadar acil eylem planının kamuoyuna açıklanacağını belirten Varank, "Bilim Kurulu olarak İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak adımları belirlemek ve bu tür olayların önüne geçmek için çalışıyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi'nden bilimsel destek

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, üniversite olarak İzmir Körfezi’nin doğal yaşamını korumaya yönelik çalışmalara katkıda bulunduklarını belirtti. Budak, "Atık su arıtma tesisleri ve derelerde yapılan çalışmalarla bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemini korumayı hedefliyoruz" dedi.