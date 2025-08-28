Ege Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve gelmesiyle yeniden yapılanan EÜ Spor Kulübü, farklı branşlarda yetiştirdiği sporcularla adını duyurmayı sürdürüyor. Kulübün en iddialı olduğu dallardan biri olan sualtı ragbisi, gençler ve elit kategorilerde üst üste kazanılan derecelerle hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada öne çıkıyor.

“Alt yapıya yatırım, başarıyı getirdi”

EÜ Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Takımı Başantrenörü Hakan Toğar, takımın 2018 yılının sonunda kurulduğunu belirterek, kısa sürede elde edilen başarıların tesadüf olmadığını söyledi. Toğar, “Pandemi dönemini dahi geride bırakarak, deneyimli antrenörler, azimli sporcular ve destek veren velilerimizle çok sayıda şampiyonluk yaşadık. 2022’den bu yana hem genç hem de elit kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde ediyoruz. Erkeklerde ve kadınlarda İzmir şampiyonluğunu da defalarca kazandık. Elit Erkek Takımımız Avrupa Kulüpler Kupası’nda altıncı oldu, Salzburg Kupası’nı da ülkemize getirdik. Kadın elit takımımız da ilk katıldığı şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu” dedi.

Milli takıma sporcu göndermenin gururu

Kulüp sporcularının sadece kulüp bazında değil, milli takım seviyesinde de öne çıktığını vurgulayan Toğar, 2024 yılında Türkiye 21 Yaş Altı Sualtı Ragbisi Milli Takımı kadrolarına 8 kadın ve 7 erkek sporcunun EÜ Spor Kulübü’nden seçildiğini ifade etti. Bu kadro, Avrupa Şampiyonası’nda erkeklerde şampiyonluk, kadınlarda ise ikincilik elde ederek Türkiye’ye tarihi bir başarı kazandırdı.

“Sualtı ragbisi dünyanın en zor branşlarından”

Sporculara kazandırılan niteliklerden de bahseden Toğar, “Sualtı ragbisi, temas sporları arasında dünyanın en zor branşlarından biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda dünyanın tek üç boyutlu sporu. Güç, dayanıklılık, çeviklik ve zekânın birleştiği bu branşta sporcularımız sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da gelişiyor. Zorluklar karşısında pes etmeyen, lider ruhlu, hızlı karar verebilen bireyler yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Kadro ve hedefler

EÜ Spor Kulübü Sualtı Ragbisi ekibinde Başantrenör Hakan Toğar, Altyapı Antrenörü Köksal Özükor ve Yardımcı Antrenör Berkan Mert Sürücüoğlu görev yapıyor. Hedeflerinin, ulusal yaş grubu şampiyonluklarını sürdürmek ve yurt dışı başarılarını artırmak olduğunu vurgulayan Toğar, “Milli takımlara sporcu kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.