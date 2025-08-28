Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ulaşım giderlerini azaltmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Daha önce şehir içi ulaşımda öğrencilere 1 TL imkânı sunan belediye, şimdi de yaz aylarında yoğun ilgi gören Menteşe–Akyaka hattını aynı kapsama aldı. 1 Eylül 2025’ten itibaren üniversite öğrencileri, “Muğla Kart Plus” ile Akyaka’ya yalnızca 1 TL karşılığında ulaşabilecek.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi. Siyaset Bilimi öğrencisi Hande Nur Bayrak, “Muğla ulaşımda gerçekten örnek bir şehir. Akyaka’nın 1 TL olması bizim için çok büyük kolaylık” dedi. Turizm Rehberliği öğrencisi Sera Ediz ise “Ekonomik olduğu kadar güvenli de bir hizmet. Öğrenciler için çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) hazırladığı “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” raporunda da gençlerin öncelikli talepleri arasında ulaşım desteği yer almıştı. Belediye, bu talebi dikkate alarak 1 TL uygulamasını yaygınlaştırma kararı aldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğrencilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Gençlerimizin hem sosyal yaşamına hem de bütçelerine katkı sunmak için bu uygulamayı başlatıyoruz. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim için en büyük mutluluk.”

Yeni düzenleme sayesinde öğrenciler, hafta sonları en çok tercih ettikleri destinasyonlardan biri olan Akyaka’ya ekonomik bir şekilde ulaşabilecek.