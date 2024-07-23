Eü, Urap Sıralamasında 11 Bilim Alanında Yerini Aldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, “2023-2024 Dünya Alan Sıralaması”nı açıkladı. Türkiye'den en az bir bilim alanında sıralamaya giren üniversite sayısı geçen yıla göre 84'ten 88'e yükselirken, Ege Üniversitesi 11 bilim alanında listeye girmeyi başardı.

Rektör Budak'tan başarı değerlendirmesi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, URAP Araştırma Laboratuvarının hazırladığı sıralamanın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çektiğini belirtti. Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi, kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı, araştırma geliştirme ve inovasyona dayalı yenilikçi altyapısı ile 11 bilim alanında yer almayı başardı. Araştırma yapma, proje hazırlama, makale yazma ve atıf alma sayılarında büyük bir ilerleme kaydeden üniversitemiz, uluslararası işbirlikleri ile de öne çıktı" dedi.

Alan bazında başarılar

Ege Üniversitesi'nin URAP Dünya Alan Sıralaması'ndaki bazı önemli başarıları şu şekilde:

Ziraat Zootekni: Türkiye’de 2., dünyada 461.

Dişçilik: Türkiye’de 4., dünyada 181.

Gıda Mühendisliği: Türkiye’de 4., dünyada 429.

Biyoloji: Türkiye’de 5., dünyada 793.

Cerrahi Bilimler: Türkiye’de 6., dünyada 397.

Tarım: Türkiye’de 7., dünyada 1000.

Tıp ve Sağlık: Türkiye’de 7., dünyada 574.

Kimya: Türkiye’de 9., dünyada 933.

Mühendislik: Türkiye’de 11., dünyada 959.

Malzeme Mühendisliği: Türkiye’de 12., dünyada 994.

Teknoloji: Türkiye’de 12., dünyada 1095.

Sürekli iyileşme ve uluslararası tanınırlık

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin tüm disiplinlerde dünyada ilk binde yer almak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. "Geleceğimiz olan gençlerimizi, Cumhuriyetimizin ikinci asrında da 'Türkiye Yüzyılı' ülküsü ile yetiştirmeye devam ediyoruz. Bilim ve teknoloji üretmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

EÜ'nün uluslararası rekabet gücü

Ege Üniversitesi'nin dişçilik alanında dünya sıralamasında 181’inci sırada yer alması, kurumun uluslararası alandaki başarısını gösteriyor. Prof. Dr. Budak, dijitalleşme ve inovasyon süreçlerinde attıkları adımların uluslararası rekabet gücünü artırdığına dikkat çekti.