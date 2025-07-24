Türkiye’nin öncü ziraat fakültesi 70 yıllık birikimle eğitim veriyor

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk üç fakültesinden biri olan Ziraat Fakültesi, yarım asrı aşan akademik birikimiyle Türkiye tarım eğitimine yön vermeyi sürdürüyor. Fakülte; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni olmak üzere toplam 10 bölümde eğitim veriyor.

Teorik eğitimi uygulamayla bütünleştiren fakülte, Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği ile Mordoğan Deneme İstasyonu’nda öğrencilere sahada deneyim kazandırıyor.

Küresel sıralamalarda ilk 250 içinde yer aldı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2024 yılı QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nda ziraat ve ilgili alanlarda 201-250 bandında, Türkiye genelinde ise birinci sırada yer aldı. Öğrencilerine uluslararası deneyim sunan fakülte, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi ile yürüttüğü çift diploma programı ile mezunlarına yurt dışında geçerli bir mühendislik eğitimi olanağı sağlıyor.

Öğrencilerini donanımlı ve vizyoner mezunlar olarak yetiştiriyor

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Paylan, öğrenci odaklı bir yaklaşımla etik değerlere bağlı, problem çözme kabiliyeti yüksek, takım çalışmasına yatkın ziraat mühendisleri yetiştirdiklerini belirtti. Fakülte olarak, eğitim-öğretimde kalite standartlarına uyum sağladıklarını ve tüm bölümleriyle tam akredite olan Türkiye’nin ilk ve tek ziraat fakültesi olduklarını vurguladı.

Paylan, “Öğrencilerimizin sadece teknik bilgi değil; aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olması için çalışıyoruz. Tarımın her alanında etkin, araştırmacı ve toplum yararını gözeten mühendisler yetiştiriyoruz” dedi.

Uluslararası proje deneyimi ve sosyal yaşam olanakları sunuluyor

Fakülte, Erasmus+ kapsamında 52 farklı iş birliği anlaşmasıyla öğrencilere Avrupa’daki üniversitelerde eğitim alma ve staj yapma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası destekli projelerde aktif rol alan öğrenciler, bilimsel çalışmalara doğrudan katkı sağlıyor.

Ziraat Fakültesi’nde öğrenciler sosyal yönlerini de geliştirme imkânı buluyor. “Tarım Topluluğu” gibi öğrenci kulüpleri sayesinde kampüs yaşamına entegre olan öğrenciler, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol alıyor. Üniversite genelinde ise spor tesislerinden sanat atölyelerine kadar çok sayıda imkân öğrencilere açık şekilde sunuluyor.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi geleceğin tarım mühendislerini bekliyor

Yüksek eğitim kalitesi, geniş uygulama olanakları ve uluslararası bağlantılarıyla öne çıkan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, tercih döneminde yeni mühendis adaylarını bekliyor. Fakülte, sürdürülebilir tarımın ve bilimsel üretimin merkezinde yer alacak mezunlar yetiştirmeyi sürdürüyor.