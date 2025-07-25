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EÜ’nün bu yeni başarısı, doğal koruyucularla gıda kayıplarının azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı hedefiyle öne çıkıyor.

Projede, EÜ’den farklı fakülte ve araştırma merkezlerinden bilim insanları yer alıyor:

Ekstraksiyon sonundaki atıklar, su ürünleri yemi olarak yeniden değerlendirilecek.

Bu özütlerin antimikrobiyal ve antioksidan etkileri test edilecek,

Süperkritik CO₂ ve ultrasonik ekstraksiyon yöntemleriyle verimli özütler elde edilecek,

Projede temel hedef; kültive edilen makroalglerden elde edilen yüksek florotanin (PT) içeren özütlerle, gıdalardaki mikrobiyal bozulmayı ve oksidasyonu önlemek. Aynı zamanda:

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini tebrik ederek, “Akademisyenlerimizin uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel başarıları bizleri gururlandırıyor” dedi.

Proje, Ege Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Almanya’dan Fraunhofer IVV Enstitüsü ortaklığıyla yürütülüyor. Türkiye ayağının koordinatörlüğünü EÜ üstlenirken, toplamda 36 ay sürecek proje; sürdürülebilir gıda sistemleri açısından yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Turan’ın yürütücülüğünü üstlendiği AB destekli proje, Ufuk Avrupa CORNET Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. “Phlorotannin-rich extracts from cultivated macroalgae...” başlıklı proje; gıdaların raf ömrünü artırırken, çevreci ve sıfır atık anlayışıyla su ürünleri yemine dönüştürülebilecek atıkların geri kazanımını hedefliyor.

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