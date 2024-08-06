Ege Üniversitesi, bağışıklığı düşük hastalarda ciddi pnömoni (zatürre) sebebi olan "Pneumocystis jirovecii" adlı mikroorganizmanın tanısına yönelik hızlı bir test geliştirme projesi yürütüyor. Organ nakli hastaları, kanser tedavisi gören hastalar ve HIV hastaları gibi immün sistemi baskılanmış bireyler için büyük risk taşıyan bu mikroorganizmanın erken tanısında kullanılacak test, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya’nın öncülüğünde geliştiriliyor. TÜSEB tarafından desteklenen bu proje, sağlık alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rektör Necdet Budak’tan tebrik mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini tebrik ederek, "Ege Üniversitesi olarak sağlık alanında yaptığımız çalışmalarla öne çıkmaya devam ediyoruz. Bu proje, bağışıklığı düşük hastalar için erken tanıda önemli bir rol oynayacak. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kolay uygulanabilir ve maliyeti düşük çözüm

Doç. Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya, projenin amacını şu sözlerle anlattı: "P. jirovecii’nin teşhisinde yayma preparat boyama metotları, immunfloresan boyama teknikleri ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin yüksek maliyetli ve karmaşık olması nedeniyle, kolay uygulanabilir ve maliyet etkin tanı testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede, solunum sistemi örneklerinde kullanılabilecek, yüksek hassasiyete sahip ve yenilikçi bir 'Hızlı-PcP-Kolorimetrik LAMP' testi geliştirilmesi amaçlanmıştır."

Proje ekibi ve katkıları

Proje ekibinde Doç. Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya’nın yanı sıra, Prof. Dr. A. Yüksel Gürüz, Prof. Dr. Cemal Ün, Prof. Dr. Mert Döşkaya, Doç. Dr. Hüseyin Can, Doç. Dr. Muhammet Karakavuk, doktora öğrencisi Tuğba Karakavuk, Ceren Gül ve İrem Yavuz yer alıyor. Bu ekip, bağışıklık sistemi zayıf hastaların hayatını kurtarabilecek bu yenilikçi testi geliştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.