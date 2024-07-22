Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, hemşirelik tarihine ışık tutan "Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu"nu sergileyerek ulusal ve uluslararası ilgi çekiyor.

Tarihi koleksiyonu açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi, hemşirelik mesleğinin tarihini gözler önüne seren “Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu”nu ziyaretçileriyle buluşturdu. Koleksiyon, hemşirelik tarihine dair önemli eserleri ve araç-gereçleri bir araya getiriyor.

Koleksiyonun içeriği ve önemi

EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, koleksiyon hakkında detaylı bilgi verdi: “Bu koleksiyon, ülkemizde bir ilk olarak Ege Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanarak kuruldu. Koleksiyon, ‘Ders Araç-Gereçleri (1955-2000)’, ‘Bakım Araç-Gereçleri (1955-2000)’ ve ‘Hemşire Üniformaları (1854-2000)’ olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. 1955 yılından günümüze kadar kullanılan ders araçları, tıbbi malzemeler ve hemşirelik üniformaları bu koleksiyonda sergileniyor. Koleksiyonumuzda 21 hemşire üniforması, 24 ders aracını ve 72 tedavi bakım aracını içeren önemli parçalar yer alıyor. Ayrıca, üniversitemizin ilk mezunu ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Erefe tarafından yapılmış ‘Florence Nightingale Büstü’ de koleksiyonun önemli bir parçası.”

Uluslararası ilgi ve sağlık turizmi

Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Florence Nightingale'den sonra Avrupa'da ilk lisans hemşirelik eğitiminin Ege Üniversitesi'nde verildiğini belirtti. Bu nedenle Avrupalı hemşireler koleksiyonu ziyaret etmek için fakülteleri tercih ediyor. Ayrıca, sağlık turizmi kapsamında uluslararası meslektaşlarının da fakülteleriyle iletişime geçtiğini sözlerine ekledi.

Koleksiyonun hem ulusal hem de uluslararası alanda hemşirelik tarihi üzerine önemli bir katkı sağladığını belirten Dönmez, ziyaretçilerin mesleğin evrimi hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulduklarını ifade etti.