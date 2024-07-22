Türkiye Otizm Meclisi (TOM) 8. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ankara’da başarılı bir şekilde tamamlandı. Toplantıda, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sedef Erken Sekreterya olarak seçildi. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise çeşitli dernek ve vakıflardan temsilciler seçildi:

Dudu Karaman Dinç (Denizli Otizm Derneği)

Serap Dikmen Ahmetoğlu (KEDİ-Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam-Otizm Derneği)

Aslıhan Ulu Volkan (Engelsiz Yarınlar Derneği)

Demet Çileli (Akdeniz Otizm Derneği)

Kıymet Bilgici (Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği)

Özgül Gürel (Tohum Otizm Vakfı)

Necdet Gümüş (Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği)

Yusuf Doğukan Çiftçi (Gölcük Otizm Derneği)

Senem Saygı (Bartın Otizm Spor Kulübü)

Aziz Ergün (Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği)

Yeni seçilen TOM üyeleri, otizmli bireylerin onurlu bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirttiler. “Önceliğimiz, Otizm Eylem Planı’nın uygulanması için çalışmak. Hak savunusu alanındaki çalışmalarımızı, ülkemizdeki 123 STK’nın ortak çabasıyla sürdüreceğiz” diye konuştular.

TOM'un hedefleri

Genel Kurulda, otizmli bireylerin yaşadığı zorluklar, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler, eğitimdeki ayrımcılıklar ve bakım sistemlerindeki sorunlar gibi pek çok konu gündeme getirildi. TOM, bu konulara yönelik sistemli ve kararlı bir çalışma hedefi koydu.