Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi ve İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde düzenlenen “İşgalden Kurtuluşa İzmir” konferansı, Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferans, Ege Üniversitesinin 70. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Konferansın detayları ve konuşmacılar

Konferansın moderatörlüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Karakaş üstlendi. Etkinlikte, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cihan Özgün ile Dr. Öğretim Üyesi Semih Çınar konuşmacı olarak yer aldı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, akademisyenler ve idari çalışanlar etkinliğe katılım sağladı.

“İzmir, milli mücadelenin sembol şehri”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nuri Karakaş, İzmir’in Milli Mücadeledeki kritik rolüne dikkat çekerek, “İzmir, Türk Milli Mücadelesi için mihenk taşıdır. İzmir’in işgali, Anadolu’nun işgallerinden farklı olarak Yunanlıların ‘Megalo Idea’ hedefinin bir parçasıydı. Bu nedenle İzmir’in işgali ve kurtuluşu, mücadelenin sembolik ve kritik aşamalarıdır” dedi.

Tarihi belgeler ışığında İzmir

Konferansta söz alan Prof. Dr. Cihan Özgün, İzmir’in işgal yıllarını jandarma tutanakları, telgraflar, gazete haberleri ve resmi arşiv belgeleri ile anlattı. Özgün, “İşgal sırasında milletin cihat anlayışı çözülmüş, vatan kavramı zayıflamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük başarısı, Türk milletini ulus bilinciyle birleştirmesidir. İşgalciler, büyük bir lidere çarptılar. O lider ki, ‘Bir milletin istikbaline sahip olması, yaşamasından daha mühimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.



Tarihi fotoğraflarla İzmir’in kurtuluşu

Dr. Öğretim Üyesi Semih Çınar, Sakarya Meydan Muharebesinden İzmir’in kurtuluşuna kadar olan süreci fotoğraflarla katılımcılara aktardı. Sunumunda tarihi anları görsel belgelerle destekleyen Çınar, Milli Mücadele’nin unutulmaz anlarını izleyicilere yaşattı.

“İzmir’e Doğru” sergisi

Konferansın ardından katılımcılar, fuaye alanında düzenlenen “İzmir’e Doğru” Tarihi Materyal Sergisi’ni gezdi. Sergide, işgal ve kurtuluş yıllarına dair çeşitli belgeler, fotoğraflar ve dönemin önemli materyalleri sergilendi. Katılımcılar, İzmir’in işgal yıllarına dair değerli eserleri inceleyerek tarihi bir yolculuğa çıktı.