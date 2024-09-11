Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, polis ekipleri tarafından yakalanan suçlu, cezaevine gönderilmekten kurtulamadı. Aranan şahıs, ekipleri görünce “Maymun çiçeğine yakalandım, size de bulaşır” şeklinde bir savunmada bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Şüpheliye yönelik operasyon başarıyla sonuçlandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde suçlulara yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, ‘Nitelikli Yağma’ suçundan aranan S.B. (34) ile karşılaşan ekipler, ilginç bir karşılaşma yaşadı. Zanlı, polislere “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” şeklinde ilginç bir bahane sundu. Ancak bu açıklama, polislerin dikkatini dağıtmadı ve zanlı yakalandı.

Suç kaydıyla ilgili bilgiler açıklandı

S.B.'nin yapılan sorgulamasında, 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 24 farklı suç kaydına sahip olduğu tespit edildi. Ekipler, zanlının sağlık durumunu kontrol ettiklerinde ise herhangi bir hastalığa rastlamadılar.