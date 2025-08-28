İzmir – Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü koordinatörlüğünde ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında hazırlanan “Boosting Agri-food SMEs through Renewable Energy Communities – Yenilenebilir Enerji Toplulukları Aracılığıyla Tarımsal Gıda KOBİ’lerinin Desteklenmesi” başlıklı proje, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje ile tarım, gıda işleme ve perakende sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yenilenebilir enerji toplulukları aracılığıyla yeşil dönüşüme dahil edilmesi hedefleniyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürütecek akademisyenleri makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Budak, “Bu proje hem sürdürülebilir enerji hem de tarım sektörleri için önemli bir adım olacak. KOBİ’lerimizin enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik verimliliklerini artıracağız. Ayrıca kırsal bölgelerdeki çiftçilere yeni fırsatlar sunarak yerel kalkınmaya da katkı sağlayacağız” dedi.

10 enerji topluluğu kurulacak

Proje yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Fırat Salmanoğlu, Türkiye’de 4, Yunanistan’da 3 ve İtalya’da 3 olmak üzere toplamda 10 yenilenebilir enerji topluluğunun hayata geçirileceğini açıkladı. Salmanoğlu, “24 ay sürecek proje kapsamında 100’ün üzerinde KOBİ’ye doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz. Enerji maliyetlerinde yüzde 20 azalma, ihtiyaçların ise yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını bekliyoruz” dedi.

Blockchain destekli dijital dönüşüm

Projede dijitalleşmenin de önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Salmanoğlu, blockchain tabanlı bir enerji takas sistemi geliştireceklerini söyledi. Bu sistem sayesinde yenilenebilir enerji ticaretinin daha şeffaf ve verimli hale geleceğini belirten Salmanoğlu, “Bu proje sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da tarım sektörüne büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

AB Yeşil Mutabakatı’na katkı

Projenin Türkiye’nin AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde stratejik bir rol oynayacağını kaydeden Salmanoğlu, “Yenilenebilir enerjiye geçiş, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırırken karbon ayak izlerini azaltacak. Aynı zamanda yerli enerji üretimini teşvik ederek enerji ithalatını düşürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Projede Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ceylan Zafer ve Doç. Dr. Mete Çubukçu da görev alıyor.