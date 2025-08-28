İzmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sanatın birleştirici gücüyle doğa ve barışı aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. İzmir Kent Konseyi’nin öncülüğünde “Doğayla Barış” temasıyla düzenlenecek programlar, hafta boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Konak’tan Karşıyaka’ya, Bornova’dan Karabağlar’a kadar birçok ilçede sanatseverlerle buluşacak etkinliklerde doğa tahribatı ve çevre sorunlarına dikkat çekilecek.

“Doğayla barışmak zorundayız”

Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, bu yıl doğayı temanın merkezine koyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir yanda orman yangınları, diğer yanda Körfez’in kirliliği… İzmir’de ve tüm ülkede su sıkıntısı, hava ve deniz kirliliği gibi sorunlar yaşıyoruz. Sanatçılarımızla birlikte bu yıl ‘doğayla barış’ diyerek kent genelinde farkındalık yaratmak istedik.”

Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Özgür Zeybek ise doğa-insan ilişkisinin önemine vurgu yaptı:

“Ormanların sadece odun kaynağı olmadığını, suyun yaşamsal değerini, denizlerin ve havanın temiz kalmasının zorunluluğunu sanatla anlatmayı hedefliyoruz. İzmir’in dört bir yanında söyleşiler, sergiler ve şiir dinletileriyle doğayla barışmanın yollarını konuşacağız.”

Sanatçılar doğa için sahnede

Etkinliklerde pandomim sanatçısı Erdal Giraylar, doğa temalı performansıyla seyirciyle buluşacak. Giraylar, gençlere ve engelli bireylere sanat yoluyla destek vermek istediğini ifade ederek, sanatın daha kapsayıcı bir hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Nursen Aksu da doğa tahribatının engelli bireyleri daha fazla etkilediğine dikkat çekerek, “Sanat, engelli bireylerin kendilerini ifade etmesi için güçlü bir araç. Doğa ile barış, birlikte yaşam kültürünü güçlendirecek” dedi.

İzmir’den dünyaya barış mesajı

Etkinlikler 1 Eylül sabahı saat 11.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başlayacak ve bir hafta boyunca devam edecek. İzmir Enternasyonal Fuarı süresince fuar alanında da barış ve doğa temalı sergi ve gösteriler yer alacak. Bergama ve Tire’den sanatçıların da katılımıyla genişleyen etkinlik programı, İzmir’i sanat yoluyla barışın merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Kent Konseyi, tüm İzmirlilere şu çağrıyı yaptı:

“Gelin, doğayla barışmak için sanatın gücüne kulak verelim; barışı ve doğayı birlikte yaşatalım.”