Ege Üniversitesi (EÜ) bilim insanları, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geliştirdikleri “Ev Tipi Akıllı Bebek Formülü Hazırlama Cihazı”na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model tescili aldı. Bu tescil, projeyi buluşa dönüştüren ekip için önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Rektor projeyi değerlendirdi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kurumsal akreditasyona sahip araştırma üniversitesinin akademisyenleri öncülüğünde hazırlanan projelerin yenilikçi ürünlere dönüştüğünü belirtti. Budak, “Hem eğitim hem de Ar-Ge faaliyetlerinde kalitesi tescillenmiş bir kurum olarak, bilim insanlarımızın yürüttüğü projeler patent ve faydalı model ile korunuyor. Bu kapsamda tescillenen ekibi tebrik ediyorum” dedi.

Bebek beslenmesinde yeni teknoloji

EÜ Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen, anne sütü sağlanamadığında bebeklerin ihtiyaçlarına uygun formül mamaların kullanıldığını belirtti. Doç. Dr. Akçay Didişen, bu cihazın ev ortamında, bebek bakımını üstlenen kişiler tarafından formül mama hazırlama sürecini standart ölçülerle, kapalı ve hijyenik şekilde gerçekleştirdiğini aktardı.

Cihaz bebek bakımını kolaylaştırdı

Cihaz, bebeklerin bakım protokollerine uygun beslenmesini desteklerken, bakım verenlerin işini kolaylaştırdı. Özellikle çoğul bebeklerin ve çalışan annelerin beslenme yönetimini kolaylaştırdığı vurgulandı. Proje, 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu ve Nisan 2025’te faydalı model belgesi aldı.

Yenilikçi ürün araştırma ekibinden

Faydalı model tescili, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Endüstri Mühendisliği alanlarından öğretim üyeleri ile tıp fakültesi neonatoloji bilim dalı öğretim üyesinin oluşturduğu ekip tarafından hazırlandı.

Ege Üniversitesi’nin bu yenilikçi ürünü, bebek bakımında teknoloji destekli çözüm sunarak hem ailelerin hem sağlık profesyonellerinin işini kolaylaştırdı.