İzmir’in Konak ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay, Halil Rıfatpaşa Caddesi Karataş istikametinde, saat 01.05 sıralarında meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya çarpıldı

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki E.U.’nun kullandığı 35 BUK 124 plakalı motosiklet, Konak Tünelleri çıkışındaki yol ayrımında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Kenan Özkan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor Kazaya ilişkin incelemeler devam ederken, hayatını kaybeden Kenan Özkan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir’de yaşanan bu üzücü kaza, trafik güvenliği ve yaya haklarına dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırıyor. Manisa’da zehir tacirlerine darbe İçeriği Görüntüle