Maçın özeti:
- İlk yarı: Almanya, Wirtz (10') ve Musiala (19') ile ilk yarıda 2-0 öne geçti. 25. dakikada Musiala'ya penaltı verildi ancak VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 42. dakikada penaltıya giren İlkay Gündoğan'a sert müdahale yapan Porteous kırmızı kart gördü ve Almanya penaltı kazandı. Havertz (45+1') penaltıyı gole çevirerek ilk yarıyı 3-0 kapattı.
- İkinci yarı: İskoçya, 10 kişi kalmasına rağmen direncini sürdürmeye çalıştı. 68. dakikada Füllkrug farkı 4'e çıkardı. 87. dakikada Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle İskoçya skoru 4-1'e getirdi. Uzatmaların son dakikasında Emre Can plase vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 5-1'e taşıdı.
Maçın öne çıkan noktaları:
- Wirtz açılış golünü attı: 21 yaşındaki Florian Wirtz, Almanya'nın EURO 2024'teki ilk golünü atarak turnuva tarihinde açılış golünü atan en genç futbolcu oldu.
- VAR iki kez devredeydi: 25. dakikada Musiala'ya verilen penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 42.dakikada ise Porteous'a kırmızı kart ve penaltı kararı VAR'ın yardımıyla verildi.
- İskoçya 10 kişi kaldı: Porteous'un kırmızı kart görmesiyle İskoçya ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
- Almanya en farklı açılış galibiyetini elde etti: Almanya, EURO 2024'ün açılış maçında İskoçya'yı 5-1 yenerek turnuvanın tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti.
Maç sonrası:
Bu sonuçla Almanya, A Grubu'na 3 puanla başlarken İskoçya ise ilk maçında puan alamadı.
Maçla ilgili istatistikler:
- Gol: Wirtz (10'), Musiala (19'), Havertz (45+1' pen.), Füllkrug (68'), Emre Can (119') | Rüdiger (87' kk)
- Kırmızı Kart: Porteous (42')
- Penaltı: Havertz (45+1' gol)
- VAR Kararları: Musiala'ya verilen penaltı iptal edildi (25'), Porteous'a kırmızı kart ve penaltı verildi (42'),Füllkrug'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi (76')
Editör: Emirhan Bol