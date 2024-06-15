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Maçla ilgili istatistikler:

Bu sonuçla Almanya, A Grubu'na 3 puanla başlarken İskoçya ise ilk maçında puan alamadı.

Galatasaray'da iki oyuncunun bonservisi belirlendi

Galatasaray'da iki oyuncunun bonservisi belirlendi

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